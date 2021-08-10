تعرف على الرياضيين الأعلى أجرا في العالم

كشف موقع ” Forbes ” عن القائمة السنوية للرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2021، ضمت أربعة رياضيين سجلوا أكثر من 100 مليون دولار ربح لكل منهم.

وبحسب Forbes احتل مصارع الفنون القتالية المختلطة كونور مكغريغور المرتبة الأولى بمجموع 180 مليون دولار أمريكي.

وجاء في المرتبة الثانية لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، الذي أعلن عن خروجه من نادي برشلونة بسبب “عقبات مالية وهيكلية”ووصل رأس ماله لـ 130 مليون دولار أمريكي.

أما في المرتبة الثالثة فحل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بمجموع 120 مليون دولار.

واللاعب الرابع الذي تجاوز أجره الـ100 مليون دولار هو لاعب كرة القدم الأمريكية داك بريسكوت بمبلغ وصل لـ 107.5 مليون دولار.

وحقق ليبرون جيمس 97 مليون دولار مما جعله خامسًا بين الرياضيين الأعلى أجرا، يليه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ95 مليون دولار.

وحل لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير في المركز السابع بمجموع 90 مليون دولار، ثم بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد، البريطاني لويس هاميلتون بـ82 مليون دولار، يليه لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي بـ 76 مليون دولار.

وفي المركز الأخير لقائمة عشرة رياضيين الأعلى أجرا في العالم لعام 2021، يحل لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دوارنت بمجموع 75 مليون دولار.