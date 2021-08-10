الشاعر القطري ابن الذيب يهاجم قناة الجزيرة

هاجم الشاعر القطري الشهير محمد بن الذيب قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، بسبب غيابها التام عن تغطية الاحتجاجات القبلية التي شهدتها البلاد أمس الاثنين اعتراضا على قانون انتخابات مجلس الشورى.

وفي تعليقه على اعتقال المحامي هزاع بن علي المري، إثر احتجاجات الأمس، قال ابن الذيب، في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر ”بلد مقبلة على لحظة ديمقراطية عظيمة ومقبلة على كأس العالم يتم فيها القبض على محام بقامة الدكتور هزاع عشان أبدى رأيه اللي يرضي الله جل جلاله في احتفال أول مرة يصير مثل اللي صار أمس“.

وتابع ”احتفال شعبي قانوني ديمقراطي غابت عنه طبعا (قناة) الجزيرة وإلا حدث مثل هذا لا يتم ذكره ولا يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد؟ أين فيصل القاسم، جمال ريان، وأشكالهم؟ أين الإعلاميون والصحفيون؟ وأين الشعراء؟“.