ميسي يختار رقم قميصه في باريس

استقر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رقم القميص الذي سيرتديه عند إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

كشفت تقارير صحفية أن ميسي اختار أن يرتدي القميص رقم 30 بدلا من القميص 19 الذي لمع به مع البارسا خلال الفترة من 2006 إلى 2008.

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ونقلت الصحف الفرنسية مقاطع فيديو، تظهر مغادرة ليونيل (34 عاما) لمنزله في برشلونة استعدادا للسفر إلى باريس لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أيضا أن ميسي رفض تنازل زميله عن نيمار جونيور بارتداء القميص رقم 10 مع بي إس جي.

ويستعد "ليو" لتوقيع تعاقد مع النادي الباريسي مدته موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وكان برشلونة أعلن قبل عدة أيام انتهاء علاقته بليونيل ميسي رسميًا، لعجز النادي الكتالوني عن تسجيل عقده الجديد بعد الاتفاق على كل تفاصيل التجديد.