“الشؤون”: الدوام 7 ساعات اعتباراً من الأحد وبنسبة 100%

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، التعميم الإداري رقم «13/أ» لسنة 2021، بشأن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد اعتباراً من الأحد المقبل المواقف 15 الجاري، استناداً إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية الصادر أخيراً، بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي عودة نظام الدوام الرسمي في جميع الجهات الحكومية.

ووفقا للتعميم، فإنه تم ابلاغ جميع قياديي وموظفي الوزارة ومسؤولي الوحدات التنظيمية بمختلف وظائفهم الإشرافية في القطاعات كافة بالغاء العمل بدليل سياسات واجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية، وما يترب على ذلك من الغاء حالات الإعفاء من العمل كافة، بحيث لا يكون تغيب الموظفين عن العمل إلا في حدود المصرح لهم من أصحاب الإجازات المقررة قانوناً.

كما ألغى التعميم انظمة الدوام المرنة ونظام التدوير، على أن تكون العودة إلى العمل بكامل القوة الرسمية بواقع 100 في المئة، مع إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد «7 ساعات يومياً» على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في المواعيد التي كان معمول بها على النحو التالي، الفترة الصباحية من 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهراً، والفترة المسائية من 2 ظهراً حتى 9 مساء.

وشدد التعميم على ضرورة التقيد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «41» لسنة 2006، بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، إضافة إلى التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية المقررة من السلطات الصحية في البلاد، على أن يعمل بالتعميم اعتباراً من الأحد المقبل.