مهلهل المضف يسأل وزير المالية عن تراجع معيشة الفرد: كم بلغت النسبة؟

وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة بخصوص تراجع مستوى معيشة الفرد.

وقال المضف في مقدمة سؤاله إنه اسـتنادا إلى نـص المـادة رقــم (99) مـــن الدسـتور وإلى نصـــوص المـواد (121 حـتى 125) مــن اللائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة، ووفقـا لمـا جـاء في تقـارير منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي (OCDE) ومـــا ورد علـى مـوقـع البـنـك الـدولي في تقـاريره وعـبر موقـعه في الإنترنـت https://www.worldbank.org فإن نصيب الفرد الكويتي بعام 2007 مـن الـنـاتج المحلـي الإجمـالي بلغ «بسـعر الـدولار الحقيقـي» 49،578$ وقـد انخفض في 2019 ليصبح S32،702 أي أن مسـتوى معيشـة الفـرد الكــويتـي تراجع بنسبة 34 في المئة.

وطالب المضف على ضوء ما سبق بمدى صحة المعلومات الواردة في المقدمة التي بدأ بها سؤاله.

وأضاف المضف “كـم تبلـغ النسـبة المئويـة لمسـتوى الفـرد أو نصـيبـه فـي دولـة الكويـت فـي عام 2007 وعام 2020 مع توضيح أسباب الانخفاض.

وطالب المضف تزويده بصـورة ضـونيـة عـن آخـر مسـوحات قامـت بـهـا وزارة المالية أو طلبـت مـن جـهـاز الإحصـاء أو أي جهـة أخـرى القيـام بحسـاب نسـبـة الـدخل والإنفاق للأسر الكويتية.

كما سأل المضف عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى معيشة الفرد الكويتي.

واختتم بالسؤال عن رؤيـة الـوزارة والأهـداف والحلـول أو الإجـراءات المتوقـع القيـام بـهـا للنهوض بمستوى الفرد المعيشي بشكل عام.