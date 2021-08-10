ألمانيا توقف فحوص “كوفيد” المجانية للتشجيع على التلقيح

قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية ستوقف إتاحة فحوص فيروس كورونا بالمجان ابتداء من 11 أكتوبر في محاولة لتشجيع الناس على تلقي التطعيم وسط مخاوف من زيادة في الإصابات.

وقبل الانتخابات العامة بأقل من سبعة أسابيع، اجتمعت المستشارة انغيلا ميركل مع قادة الولايات الألمانية الستة عشر اليوم الثلاثاء لمناقشة إجراءات تجنب حدوث موجة إصابات جديدة في ظل انتشار سلالة دلتا وتجنب فرض قيود لا يرضى عنها السكان.

وقالت المصادر إنهم اتفقوا على وقف الفحوص المجانية للجميع باستثناء من لا يُوصى بحصولهم على التطعيم مثل الأطفال والحوامل.

ويأمل قادة ألمانيا في أن يشجع ذلك الناس على تلقي جرعات لقاحات كوفيد-19 لأن من لم يتلقوا التطعيم سيتعين عليهم حينها دفع مقابل الفحوص اللازمة لدخولهم المطاعم المغلقة والمشاركة في المناسبات الدينية والفعاليات الرياضية في الصالات المغطاة.