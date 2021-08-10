حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 11 أغسطس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
11 أغسطس 2021
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 34°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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