حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 11 أغسطس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 49°

الحرارة الصغرى: 34°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.