محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 11 أغسطس 2021

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
11 أغسطس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 34&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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