حمد بن جاسم: في كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات.. وما هكذا تورد الإبل

قال رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم «نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديموقراطية، بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات»، مضيفا «ولكن ما هكذا تورد الإبل».

وتعليقا على قانون الانتخابات التشريعية المزمع أجراؤها في أكتوبر، أوضح بن جاسم أن «أي موقف يقفه المواطن أو المقيم، فهذا واجب للوطن ولولي الامر، ولا يجب على كائناً من كان ان يمن بهذه المواقف على بلده او على أميره، فمن قديم الزمان يُعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها أي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان».

وتابع «هذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت اي ظرف، فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الامر، خاصةً ان هناك لجنة تظلم امر بها الأمير المفدى».