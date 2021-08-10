صحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية حول ملابسات حجز كويتي في اسطنبول: مركبة المواطن المستأجرة كانت بلا فرامل

أكدت مصادر دبلوماسية أن سفارة الكويت في تركيا تتواصل مع السلطات التركية أولاً بأول بشأن التحقيقات في حادث اصطدام مواطن كويتي بـ 8 سيارات، ما أدى الى حالة وفاة، فيما جرى احتجاز المواطن.

وقالت المصادر لـ «القبس» إن القنصلية في أسطنبول لن تدخر جهداً منذ اليوم الأول وأن التحقيق لم ينته، ونتحقق من صحة إخراج السيارة التي كان يقودها المواطن من الحجز والتي كانت تعاني خللاً فنيا في «الفرامل» أدى إلى الاصطدام.

وأكدت المصادر أن هذا الخلل يحمّل شركة التأجير المسؤولية في الحادث وهناك مخاوف من إصلاح السيارة قبل انتهاء التحقيقات، وهو أمر تتم متابعتة وسيؤدي لدفن الحقيقة بدلا من محاسبة الشركة.

وشددت المصادر على أن هناك متابعة للتاكد من ملابسات الحادث وغير صحيح أن السفارة ممثلة بالقنصلية لم تتابع الموضوع.

المصدر: القبس