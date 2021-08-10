“الكويتية للإغاثة” ​تفتتح مدرسة أساسية بمحافظة أبين اليمنية

افتتحت (الجمعية الكويتية للإغاثة) اليوم الثلاثاء مدرسة أساسية من ثمانية فصول دراسية بمحافظة (أبين) جنوبي اليمن بعد إنجاز التشييد والتجهيز تزامنا مع تدشين العام الدراسي الجديد.

وأعرب وكيل محافظة (أبين) عبدالعزيز الحمزة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولدولة الكويت حكومة وشعبا على الدعم والرعاية للشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل وفي شتى المجالات مشيرا إلى أن هذه المشروعات “الحيوية” وهذا الدعم “السخي” يحظى بتقدير الشعب اليمني وامتنانه.

وأوضح الحمزة أن هذه المدرسة سيكون لها تأثير كبير في نفوس الطلاب والطالبات خاصة أن المدارس في (أبين) وفي منطقة (لودر) بالمحافظة “تعاني ازدحاما كثيفا للطلاب ولا تتواءم مع الكثافة السكانية المتزايدة” مبينا أن المدرسة الجديدة ستسهم في خدمة المجتمع وحفظ أبنائه من التسرب من التعليم نتيجة قلة المدارس وازدحامها وبعدها عن كثير من المناطق السكانية.

من جانبه قال رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع رائد إبراهيم في تصريح ل(كونا) إن المشروع شمل بناء ثمانية فصول دراسية وإدارة وغرفة معلمين إضافة إلى تجهيز المدرسة وتأثيثها بالطاولات والسبورات والمستلزمات الأخرى.

وأضاف أن افتتاح المشروع جاء استجابة لنداء مكتب التربية والتعليم بمحافظة (أبين) نظرا للكثافة “العالية” للطلاب في المدارس الحكومية وكذلك خروج بعض مدارس المحافظة عن الخدمة نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد.

وأشار إلى أن المشروع “يلامس احتياج منطقة محرومة من الخدمات التعليمية” ويستفيد منه 640 طالبا وطالبة سيدرسون على فترتين صباحية ومسائية الأمر الذي من شأنه أن يحل جزءا من “مشكلة كبيرة” لدى المواطنين اليمنيين بالمنطقة.

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وللجمعية الكويتية للإغاثة على الدعم “الدائم والنوعي” للشعب اليمني وخصوصا في قطاعات التعليم والصحة والمياه مؤكدا أن “الشعب اليمني لن ينسى للكويت قيادة وشعبا كل مواقفها ودعمها اللامحدود على مر العقود وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها”.

بدوره أكد نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة – مكتب اليمن عادل باعشن في تصريح ل(كونا) أن الجمعية تولي التعليم أولوية في تدخلات الجمعية في اليمن مشيرا إلى أن افتتاح هذه المدرسة يأتي امتدادا لدعم لقطاع التعليمي للإسهام في تنمية الأجيال وبناء الإنسان.

وأكد استمرار وقوف الجمعية إلى جانب الشعب اليمني ودعمها للمشاريع والخدمات التنموية بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سبع سنوات.