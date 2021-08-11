رسميا.. ميسي إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2023

أعلن نادي باريس سان جرمان رسميا انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه بعقد لمدة سنتين مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وسيرتدي ميسي القميص رقم 30 كما أشار شريط فيديو لنادي العاصمة الفرنسية، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 الى 2006 قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.

وقال ميسي “أنا متحمس للغاية لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان . كل شيء في النادي يتفق مع طموحاتي الكروية. أنا على علم بمدى موهبة الفريق والجهاز الفني للنادي، وأنا مصر على الاسهام في تشكيل كيان مميز للنادي وللمشجعين، وأتطلع إلى أن أطأ أرض الملعب في بارك دي برينس “.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الراتب، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات- اشترط تكتم هويته – أبلغ أسوشيتدبرس في وقت سابق بأن ميسي سيحصل على حوالي 35 مليون يورو (41 مليون دولار) صافية سنويا.