عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
11 أغسطس، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رسميا.. ميسي إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2023
منذ 27 دقيقة
أضف تعليق
خسارة نادي الكويت أمام الأهلي القطري
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
بالأرقام.. خسائر فادحة تغرق برشلونة مع رحيل ميسي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
ميسي يختار رقم قميصه في باريس
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
اقتصاد
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
صدور مرسوم أميري بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رسميا.. ميسي إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2023
منذ 27 دقيقة
أضف تعليق
خسارة نادي الكويت أمام الأهلي القطري
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
بالأرقام.. خسائر فادحة تغرق برشلونة مع رحيل ميسي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
ميسي يختار رقم قميصه في باريس
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
اقتصاد
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
صدور مرسوم أميري بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رسميا.. ميسي إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2023
منذ 27 دقيقة
أضف تعليق
خسارة نادي الكويت أمام الأهلي القطري
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
بالأرقام.. خسائر فادحة تغرق برشلونة مع رحيل ميسي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
ميسي يختار رقم قميصه في باريس
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
اقتصاد
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
صدور مرسوم أميري بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
رياضة
رسميا.. ميسي إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2023
منذ 27 دقيقة
محليات
صحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية حول ملابسات حجز كويتي في اسطنبول: مركبة المواطن المستأجرة كانت بلا فرامل
منذ 3 ساعات
عربي وعالمي
حمد بن جاسم: في كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات.. وما هكذا تورد الإبل
منذ 3 ساعات
محليات
“الشؤون”: الدوام 7 ساعات اعتباراً من الأحد وبنسبة 100%
منذ 10 ساعات
رياضة
ميسي يختار رقم قميصه في باريس
منذ 10 ساعات
متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021
محرر المحليات
منذ 27 دقيقة
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة القبس
جريدة الراي
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
رياضة
رسميا.. ميسي إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2023
محليات
“الكويتية للإغاثة” تفتتح مدرسة أساسية بمحافظة أبين اليمنية
محليات
صحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية حول ملابسات حجز كويتي في اسطنبول: مركبة المواطن المستأجرة كانت بلا فرامل
عربي وعالمي
حمد بن جاسم: في كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات.. وما هكذا تورد الإبل
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 11 أغسطس 2021
محليات
محطات “الأشغال” عالجت 993 مليون متر مكعب في يوليو
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق