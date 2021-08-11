ألمانيا.. الشرطة تحقق مع ممرضة حقنت الآلاف بمحلول ملحي بدلا من لقاح كورونا

تتهم ألمانيا ممرضة من الصليب الأحمر بحقن أشخاص بمحلول ملحي بدلاً من الجرعات الأصلية في مركز التطعيم في منطقة فريزلاند – وهي منطقة ريفية بالقرب من ساحل بحر الشمال في أوائل الربيع.

وناشدت السلطات في شمال ألمانيا آلاف الأشخاص الحصول على حقنة أخرى من اللقاح.

ونقلت «الحرة» عن عضو المجلس المحلي للمنطقة، سفين أمبروسي، إن السلطات المختصة طلبت، يوم الثلاثاء، من أكثر من 8600 مراجعتهم خوفا من أن يكونوا قد تلقوا محلولا ملحيا عوضا عن اللقاح.

وتشير الأرقام إلى أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم في ألمانيا في مارس وأبريل على يد تلك الممرضة هم من كبار السن ومعرضون لخطر الإصابة بفيروس كوفيد.

وقال محققون بالشرطة إن دافع الممرضة، مجهولة الهوية، وراء فعلتها غير واضح، لكنها بثت آراء متشككة في شأن فعالية وأخطار اللقاحات المزعومة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه بها قد جرى احتجازها أو وجهت إليه اتهامات في القضية، وذلك بعد تسليمها إلى وحدة خاصة تحقق في الجرائم ذات الدوافع السياسية.