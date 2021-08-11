قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن موسم الكليبين يدخل اليوم الأربعاء وهو الموسم الثاني عشر والأخير من مواسم السنة السهيلية وآخر نجوم جمرة القيظ.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بنهاية موسم الكليبين الذي يمتد 13 يوما تبدأ السنة السهيلية الجديدة في 24 أغسطس الجاري عند ظهور نجم سهيل.

وأوضح أنه في هذه الأيام لم تتعد درجات الحرارة 50 درجة ومع دخول موسم الكليبين ستشارف درجات الحرارة الزائدة على التلاشي تدريجيا مبينا أن حرارة هذا الموسم أقل من موسم المرزم.

وذكر أن من نجوم الكليبين (النثرة) وهو أحد نجوم برج السرطان و(النثرة) من منازل القمر ال28 وهي آخر منزلة.

ولفت إلى أنه غالبا ما تسود موسم الكليبين الرياح الجنوبية الشرقية والتي نسميها رياح الكوس وهي دافئة تمر على المسطح المائي للخليج العربي وتحمل معها بخار الماء وقد تصل نسبة الرطوبة في بعض الأيام إلى أكثر من 90 في المئة مما يزيد من درجة الإحساس بالحرارة كما تطول ساعات الليل على حساب ساعات النهار.

وأشار السعدون إلى أنه بسبب الاحتباس الحراري فإن مواعيد دخول الفصول أصبح يختلف عن السنوات السابقة.