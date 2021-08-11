“الكهرباء” تقطع التيار عن عقار مكون من 600 شقة

أعلن رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عدنان دشتي عن قيام الفريق بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية عن قطع التيار عن عقار مخالف في محافظة حولي مكون من 600 شقة.

وقال دشتي «بناء على كتاب بلدية الكويت الوارد لوزارة الكهرباء والماء تم تفعيل المادة 41 من قانون البلدية رقم 33/ 216، حيث تم قطع التيار عن العقار المذكور بعد تحرير محضر اثبات حالة بمخالفة العقار لقانون البناء».

وأوضح دشتي «أنه سبق أن قامت وزارة الكهرباء والماء بقطع المياه في 2014 عن العقار المذكور واليوم تم قطع التيار عنه لمخالفته قانون البناء».