الفارس تعتمد مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الأشغال

اعتمدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس كشوف مستحقي مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي وزارة الأشغال العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العجمي، في تصريح صحفي إن عدد موظفي وزارة الأشغال العامة المستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة هذا العام بلغ (11008) موظف وموظفة من العاملين في الوزارة في مختلف الفئات، وسيتم مباشرة بدء إجراءات صرف مبالغ تلك المكافآت لهم.