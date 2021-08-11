الدوحة تعين سفيراً لها لدى السعودية

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم، القرار الأميري رقم 28 لسنة 2021 بتعيين السيد خالد فهد عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مملكة بلجيكا.

كما أصدر الأمير القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية.

وأصدر سموه القرار الأميري رقم 30 لسنة 2021 بتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله المالكي الجهني سفيراًً فوق العادة مفوضاً لدى الاتحاد الأوروبي.

كما أصدر الشيخ تميم بن حمد القرار الأميري رقم 31 لسنة 2021 بتعيين السيد أحمد محمد ناصر الدهيمي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية بنما.

وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 32 لسنة 2021 بتعيين السيد جمال ناصر سلطان البدر سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية كوبا.

وأصدر أيضاً القرار الأميري رقم 33 لسنة 2021 بتعيين السيد خالد يوسف خليفة عبدالله السادة سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى الجمهورية الإيطالية.

كما أصدر القرار الأميري رقم 34 لسنة 2021 بتعيين السيد حسن أحمد علي محمد المطوع سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية جورجيا.

وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.