سفارة الكويت بلندن تنفي اعفاء المحصنين القادمين من الكويت من الحجر المنزلي

نفت سفارة الكويت في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء ما يتم تداوله بان الحكومة البريطانية أصدرت قرارا بإعفاء القادمين من الدول متوسطة الخطورة (البرتقالية) من الحجر المنزلي ومن ضمنهم المواطنون الكويتيون المحصنون بلقاح ضد فيروس كورونا.

وشددت السفارة في بيان صحفي على ضرورة التزام كل المسافرين القادمين من الكويت بقرار السلطات البريطانية بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 ايام محذرة من ان عدم التزامهم قد يعرضهم للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه إسترليني.

وأكدت السفارة ضرورة الالتزام بدفع قيمة اختبارين لفيروس كورونا قبل الوصول من خلال أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات البريطانية.

وذكرت ان المسحة الأولى يجب اجرائها في اليوم الثاني من الوصول والأخرى في اليوم الثامن منه لإنهاء الحجر المنزلي.

واشارت الى انه باستطاعة المسافرين تقليص المدة شريطة اجراء اختبار اضافي في اليوم الخامس على أن تكون نتيجة المسحة سلبية وأن يتم حجز هذا الاختبار الاختياري ايضا بشكل مسبق وقبل السفر.

ودعت السفارة المواطنين الكويتيين في حال الحاجة إلى أي مساعدة أو استفسار الاتصال على ارقام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة 00442075903400 و 00447988329622.