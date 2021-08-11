“الطرق”: افتتاح جسرين دائمين في مشروع جنوب السرة على طريق إبراهيم المزين الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري افتتاح جسرين دائمين في مشروع (تطوير جنوب السره) فجر يوم الجمعة المقبل ضمن خطتها في تطوير وتحديث شبكة الطرق في البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان الجسر الاول سيحقق انسيابية مرورية وسهولة في خروج المركبات من منطقة الوزرات عبر طريق (ابراهيم المزين) الى طريق (الملك فهد بن عبد العزيز) باتجاه مدينة الكويت دون التوقف بالاشارة الضوئية.

واضافت ان الجسر الثاني سيحقق ايضا انسيابية مروية في الخروج من منطقه جنوب السرة عبر طريق (ابراهيم المزين) الى منطقة بيان ومشرف وإلغاء جسر الحديد الموقت.

ودعت الهيئة مرتادي الطرق الى توخي الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة المحددة والالتزام بالتعليمات المرورية مشيرة الى ان الافتتاح سيتم بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.