تشيلسي يكسر لعنة السوبر الأوروبي بقفاز كيبا

توج تشيلسي الإنجليزي بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على فياريال الإسباني بركلات الترجيح (6-5) بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويندسور بارك.

كشر تشيلسي عن أنيابه مبكرًا، بعدما أرسل زياش عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، تابعها فيرنر بتسديدة مباشرة، تألق أسينخو في التصدي لها.

وأطلق كانتي في الدقيقة التاسعة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

ونجح تشيلسي في ترجمة سيطرته بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 27، بعدما أرسل هافيرتز عرضية أرضية من الجانب الأيسر، وصلت إلى زياش الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وأتى الرد من فياريال في الدقيقة 29، بتسديدة من مورينو من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وكاد فياريال أن يسجل التعادل في الدقيقة 33، بعدما أرسل فويث بينية لديا، الذي انفرد بميندي مسددًا كرة أرضية، تألق الحارس السنغالي في التصدي لها.

وعاد تشيلسي للظهور من جديد في الدقيقة 35، بعدما مرر زياش الكرة لألونسو داخل منطقة الجزاء، الذي سدد كرة مباشرة أبعدها أسينخو إلى ركلة ركنية.

وتواصلت معاناة فياريال، بعدما أرسل زياش عرضية من مخالفة في الدقيقة 36، وصلت إلى زوما الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، والذي سدد كرة مباشرة ذهبت بغرابة أعلى العارضة.

وتعرض زياش للإصابة في الكتف أثناء مراقبته لفويث في كرة عرضية في الدقيقة 40، ليخرج مصابًا ويحل مكانه بوليسيتش.

وأهدر فياريال فرصة محققة للتعديل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما تابع مورينو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية اصطدمت بالعارضة، لينتهي الشوط بتقدم البلوز بهدف دون رد.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بقوة، بتسديدة قوية من هافيرتز من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 48، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأخطأ ميندي في تنفيذ ركلة مرمى بعدما انزلق أثناء التنفيذ، لتصل إلى مورينو، الذي انفرد بالحارس السنغالي في الدقيقة 53، مسددًا كرة أرضية لمست أصابع ميندي واصطدمت بالقائم.

ومع تراجع مستوى تشيلسي في الشوط الثاني، دفع توخيل بكل من جورجينيو ومونت وكريستينسين على حساب كانتي وفيرنر وزوما.

وواصل فياريال محاولاته لتسجيل التعادل، بتسديدة قوية من بيرفيس من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 68، تألق ميندي في التصدي لها.

ونجح فياريال في تسجيل التعادل في الدقيقة 73، بعدما تبادل مورينو الكرة مع ديا داخل منطقة الجزاء، لينفرد مورينو بميندي ويسجل في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سدد ألونسو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وكاد تشيلسي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 100، بعدما تابع بوليسيتش كرة مبعدة من دفاعات فياريال، مسددًا كرة من على حدود منطقة الـ6 ياردة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وفي الشوط الإضافي الثاني، استغل مونت ارتباك في دفاع فياريال في إبعاد الكرة، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 108، تألق أسينخو في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وقبل دقيقتين من النهاية، دفع توخيل بالحارس كيبا على حساب ميندي، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل.

وفي ركلات الترجيح سجل لتشيلسي كل من أزبلكويتا وألونسو ومونت وجورجينو وبوليسيتش وروديجير، وأهدر هافيرتز.

بينما سجل لفياريال كل من مورينو وبيرفس وجوميز ورابا وفويث، وأهدر ماندي وألبيول.