رئيس مجلس الوزراء: مشاريع حكومية ضخمة ستوفر فرصا وظيفية لأبنائنا الخريجين

أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن مشاريع حكومية ضخمة مثل مدينة الحرير وميناء مبارك والمدينة الترفيهية والفرص الاسثمارية في الجزر الصناعية لجسر الشيخ جابر ومشروع الوقود البيئي ومطار الكويت الجديد «وجميعها ستوفر فرصا وظيفية لأبنائنا الخريجين».

وخلال حوار مفتوح مع أبنائه خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الجامعي 2020/ 2021، اليوم الخميس، قال «حرصت على التواجد مع الطلبة في لقاء ودي يلتقي فيه الأب بأبنائه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس من كل عام».

وخاطب الشباب بقوله «لا يقلقكم التشنج بالعلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة وجميع الأمور بالإمكان معالجتها وفق قواعد العمل السياسي ومرجعياته».

وأضاف «كان أمامنا تحد كبير خلال جائحة (كورونا) تمثل بألا يفقد أبناؤنا الطلبة تحصيلهم العلمي».

وقال «مدينة الحرير حلم المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد وسنقدم تعديلات على قانونها و إن شاء الله الإخوة النواب سيسرعون الخطى في إقرارها حتى ننفذ مشروع المدينة».

وتحدث الخالد حول، ميناء مبارك، مبينا أن المرحلة الأولى منه قد انتهت، وقدرته أكبر من مينائي الشويخ والشعيبة.

وأكد سموه أن التحول الرقمي «تم تعويضه خلال جائحة كورونا عبر إنشاء المنصات والتطبيقات التي سهلت على المواطنين والمقيمين احتياجاتهم بفضل عمل شبابنا وشاباتنا».

وقال «سنصل بالتطعيم ضد كورونا لنسبة 70 في المئة نهاية سبتمبر مما يعطي حصانة مجتمعية نستطيع من خلالها العودة للحياة الطبيعية».

وتابع «آن الأوان لتعرفوا ما ستواجهونه خارج أسوار الجامعة ولا بد لنا أن نرى متطلبات المستقبل وهناك خطط وبرامج لتنفيذها».

وأعرب سموه عن تشرفه بنقل تحيات وتهنئة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وتمنيات سموهما لأبنائهما الطلبة بالتوفيق.