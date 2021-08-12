النائب العام يُعيد تشكيل مكتب تحقيق الجرائم الخاصة

أعاد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تشكيل مكتب تحقيق الجرائم الخاصة من الأعضاء:

فهد الربيعي، وأناف الغانم، وأحمد التمار، ومحمد الوهيب، وضاري الهويدي، وعبدالله القصير.

وشمل القرار الذي أصدره المستشار العسعوسي نقل عبدالرحمن الوقيان وبدر الهويدي إلى نيابة حولي.

تدوير وتجديد

وأصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارا بتدوير وتجديد وتعيين مديري النيابات الجزئية، كالتالي:

تعيين طلال العبدالرزاق مديراً لنيابة العاصمة وأسواق المال، وأحمد الماجد نائباً، وتعيين خلف الحبشي مديراً لنيابة حولي، وعلي أبقريص نائباً، وتعيين فيصل الحسن مديراً لنيابة الفروانية، وبدر الشهاب نائبا، وتعيين محمد العنزي مديرا لنيابة الأحمدي ونيابة مبارك الكبير، وراشد الوهيب نائباً، وتعيين إبراهيم المنيع مديراً لنيابة الجهراء، وعبداللطيف المطاوعة نئباً، وتعيين حمود الشامي مديراً لنيابة الأموال العامة، وزيد المجحم نائباً، وتعيين محمد الدوسري مديراً لنيابة الاحداث، ونوف السعيد نائباً، وتعيين محمد العلي، مديراً لنيابة المخدرات والخمور، وعلي الدشتي نائباً، وتعيين محمد الفريح مديراً لنيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر، ومنيرة الوقيان نائباً، ويوسف طلال آل بن علي مديراً لنيابة الشؤون التجارية، ومنوة العثمان نائباً، وتجديد تعيين مشعل الغنام مديراً لنيابة شؤون التنفيذ الجنائي، وضاري المعجل نائباً، وطلال الفهد مديراً لنيابة التعاون الدولي، وطلال الفرج نائباً، وتعيين عبدالله الملا مديراً لنيابة الأسرة، وأحمد الياسين نائباً.