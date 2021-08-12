الداخلية: رفع منع السفر آلياً.. فور صدوره

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه تعزيزا للتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة، تم تطوير آلية أوامر منع السفر من خلال التنسيق بين قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع شؤون أمن المنافذ، للربط بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة المركزية لإجراءات الدخول والخروج، وذلك لرفع أمر منع السفر آليا عن طريق التراسل الإلكتروني.

وأضافت الإدارة، في بيان اليوم، أن هذا الربط من شأنه أن يؤدي إلى سرعة وتقليص الإجراءات والدورة المستندية مما يترتب عليه رفع منع السفر فور صدور الأمر من الجهات المختصة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، بالتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين وتذليل كافة المعوقات وسرعة ودقة الإنجاز من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتنسيق بين القطاعات الأمنية لتحقيق المنظومة الخدمية المتكاملة.