فوز الكويتي علي بهبهاني بجائزة الشباب العربي المتميز

أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة اليوم الخميس، فوز المهندس الكويتي علي بهبهاني بجائزة الشباب العربي المتميز في نسختها الـ 12 عن فئة الإعلام.

جاء ذلك أثناء احتفال الشباب العربي باليوم العالمي للشباب تحت شعار «تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي» الذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية، وينفذه وزارتا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بمصر ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وقال عضو المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة محمد الياسين على هامش الاحتفال، إن بهبهاني حصل على المركز الأول وذلك عن حساب «مشروعي كويتي» ودوره في تغطية المشاريع الكويتية وابراز الصورة المشرقة للوطن.

وأضاف الياسين ان الشاب الكويتي ناصر الوليد صاحب مبادرة مشروع «تكاتف» المدرسي شارك كذلك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب لشرح أهمية المبادرة التي تهتم بتحسين ثقافة العمل التطوعي وغرس بذوره في نفوس الطلبة والطالبات.

وأكد حرص مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على مشاركة مثل هذه الشخصيات المتميزة التي يستفيد منها الشباب العربي عبر التحاور وتبادل الخبرات معهم.

وأشار إلى حرص دولة الكويت على المشاركة في جميع الفعاليات الخاصة بالشباب ومنها احتفال اليوم الذي شارك فيه وليد الأنصاري مدير ادارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب ممثل وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب.