قنصلية الكويت في فرانكفورت لرعاياها: ابتعدوا عن «ألتر أوبرا»

دعت القنصلية الكويتية في مدينة (فرانكفورت) الألمانية، اليوم الخميس، الرعايا الكويتيين المتواجدين في المدينة إلى الابتعاد عن منطقة (ألتر أوبرا) التي ستشهد غدا الجمعة تنظيم «مظاهرة غير مرخصة».

وأهابت القنصلية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في (فرانكفورت) الابتعاد عن المنطقة المذكورة وتحديدا عن شارع (أن دير فيلله فرانكفورت 600322).

وأوضح البيان أنه من المنتظر أن تنطلق غدا «مظاهرة غير مرخصة» في هذه المنطقة من المتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من منظمة (بلوكابي) التي تصنفها الشرطة الألمانية بأنها «خطيرة» داعية في هذا الإطار الرعايا الكويتيين إلى الابتعاد عن المنطقة التي قد تشهد أعمال عنف أو شغب.

وأشارت إلى أنه على المواطنين الكويتيين عدم التردد في الاتصال بها لطلب المساعدة في حال احتاجوا لذلك عبر رقم الهاتف التالي: (004915208001100).