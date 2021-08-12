زيادة الحد الأقصى للقادمين عبر مطار الكويت إلى 7500 راكب يوميا

ذكرت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولي أنه تم إصدار قرار بزيادة الحد الأقصى للقادمين إلى مطار الكويت الدولي ليصبح عدد الركاب المتوقع لا يزيد على 7500 راكب يومياً اعتبارا من 8 أغسطس الجاري.

وأوضحت المصادر أن قرار رفع الطاقة الاستيعابية جاء بسبب الطلب المتزايد للركاب الذين يرغبون بالعودة الى البلاد بعد السماح بدخول الوافدين منذ 1 أغسطس الجاري ولتخفيض اسعار تذاكر الطيران، بالإضافة إلى تسهيل دخول الركاب القادمين الى البلاد بكل سهولة ويسر.