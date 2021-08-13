“الهلال الأحمر” توزع حليب الأطفال على اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الجمعة، بتوزيع 8 أطنان من حليب الأطفال لدعم اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان، وذلك في إطار جهودها الإنسانية في تخفيف المعاناة عنهم.

وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي في لبنان، الدكتور مساعد العنزي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن «فريق الجمعية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بدأ بتوزيع الحليب مباشرة على الأطفال من عمر يوم إلى ثلاث سنوات على مخيمات اللاجئين كما سلم كميات من الحليب الى مراكز لبنانية والى مركز سرطان الأطفال في بيروت».

وأشار إلى أن الجمعية حرصت في هذه الخطوة على توفير مادة أساسية يحتاجها الاطفال والتي أصبحت اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان مفقودة وترتب أعباء مالية على كاهل الاسر الضعيفة.

وأكد مواصلة الجمعية جهودها الانسانية في دعم الاسر اللبنانية المحتاجة واللاجئين السوريين والفلسطينيين من خلال مشاريع توزيع الرغيف وغسل الكلى التي تعمل على مدار السنة.