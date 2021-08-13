أنشيلوتي: رحيل ميسي فاجأني.. ولن أتحدث عن مبابي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، في مستهل مشوار الميرنجي في الليجا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "بدأنا العمل بشكل جيد، واللاعبون قدموا أداءً جيدًا في الوديات، ونحن مستعدون لبدء المنافسة، ومن المهم أن نبدأ بشكل جيد".

وعن موقف أوديجارد، علق: "مسألة تسجيل أوديجارد فنية، ولا يمكن تسجيل جميع اللاعبين. قد يتغير ذلك غدًا، وأوديجارد يؤدي بشكل جيد، وأخبرته أن المنافسة محتدمة في مركزه".

وتابع: "اخترت أن يدخل يوفيتش وبيل القائمة على حساب أوديجارد وفاييخو".

وحول هازارد، أوضح: "لقد وصل من الإجازة بشكل جيد، وبدأ يتدرب بمفرده ثم تدرب مع المجموعة لمدة 10 أيام. مقتنع بأنه سيستعيد أفضل مستوياته، فهو لاعب مهم للغاية".

وأضاف: "المنافسة في الليجا ستكون صعبة جدا، بوجود العديد من الفرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية وأتلتيكو، والفوز باللقب يمثل أهمية قصوى لنا".

وبسؤاله عن ضم كيليان مبابي، أجاب: "لا أحب الحديث عن لاعبين غير موجودين في الفريق، وتعجبني المجموعة الموجودة لدي، فهي مزيج من القدامى والشباب".

واستطرد: "أنا متحمس للشباب ميجيل وبلانكو ومارفل وأريبا، والقدامى مثل كاسيميرو الذي تحسن كثيرًا ومودريتش الذي وصل بحماس كبير".

ثم تحدث عن جاريث بيل فقال: "إنه لاعب رائع، وتدرب جيدًا وإذا قدم أداءً مميزا في الملعب سيشارك، وإذا لم يفعل سيحل مكانه لاعب آخر".

وبيّن: "المنافسة قوية داخل الفريق وهذا يعطي اللاعبين حوافز إضافية، والملعب هو الفيصل وليس المدرب".

وتابع: "الفوز بدوري الأبطال ليس مستحيلا، والسوق مُعقد لكن لدينا فريق يمكنه منافسة الجميع دون شك".

وأوضح: "إذا أعطى جميع اللاعبين أقصى ما لديهم، سيكون بإمكاننا تحقيق اللقب".

وعن رحيل ميسي، أجاب: "لقد تفاجأت برحيله، فهو منذ أن كان طفلا يلعب لبرشلونة. أحترم القرار، لكن علينا منافستهم".

وأكد: "البارسا من دون ميسي ما زال أحد أفضل الأندية، ومع ميسي أو من دونه لا تغيير، وسيتوجب علينا الفوز عليهم حين نواجههم".

وتطرق المدرب الإيطالي لسوق الانتقالات، قائلا: "لا يمكنني تأكيد أي شيء، قد يطلب أحد اللاعبين الرحيل، لذا علينا الانتظار حتى 31 أغسطس/ آب، لكن الفريق الحالي يعجبني حقًا".

وعما إذا كان يتطلع لضم البرازيلي ريتشارلسون، حسم الأمر قائلا: "تربطنا مودة كبيرة، فهو لاعب رائع، لكنه في فريق إيفرتون".

وحول إجراء 5 تغييرات، علق: "أراها قاعدة جيدة، فهو نظام ظهر خلال الوباء، لكنهم لم يفعلوا ذلك في إنجلترا، وحين تمتلك فريقا كبيرا مثلنا، يمكن أن تساعد التغييرات الخمسة في نهاية المباريات".

واستكمل: "إصابات الموسم الماضي؟ لقد قمنا بتقييم اللاعبين، وكان لدينا فترة تحضيرية مزدحمة للغاية، قمنا بعمل فني وتكتيكي، ويتعافى لاعبون مثل ميندي وكارفاخال، والآن مارسيلو يواجه مشكلة، لكنه سيعود".

وعن مشكلة تسجيل الأهداف، أوضح: "إنها مشكلة يجب حلها، ونحن نعمل كمجموعة للعب كرة هجومية وخلق المزيد من الفرص، ويمكن لرودريجو وفينيسيوس ويوفيتش ولاعبي الوسط التسجيل، وفي العام الماضي فقط بنزيما هو الذي سجل العديد من الأهداف".

وأشار أنشيلوتي إلى أن إيسكو جاهز للعب، وأنه يمكنه التنافس مع الجميع، بعدما أظهر الحماس والالتزام.

وواصل: "ميجيل جوتيريز؟ هو لاعب موهوب وقادر على اللعب في ريال مدريد".

وأتم: "علاقتي بناصر الخليفي جيدة، لكنني لا أعلم ما يفكر فيه حول مبابي".