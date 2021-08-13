الكويت تستنكر استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن ‏السعودية

‏أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وقالت «الخارجية» في بيان لها، اليوم الجمعة، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.