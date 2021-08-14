عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 14 أغسطس 2021

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14 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
الكويت تحرز فضية و3 برونزيات في البطولة العربية لكرة الطاولة
منذ ثانية واحدة
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أنشيلوتي: رحيل ميسي فاجأني.. ولن أتحدث عن مبابي
منذ 4 ساعات
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الدوري الإيطالي يبث مباريات عبر “اليوتيوب” في الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
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قيمة باريس سان جيرمان ارتفعت من 70 مليونًا قبل 10 سنوات إلى 3 مليارات يورو
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ يومين
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بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ 3 أيام
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بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ 3 أيام
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إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ 4 أيام
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روسيا 2018
الكويت تحرز فضية و3 برونزيات في البطولة العربية لكرة الطاولة
منذ ثانية واحدة
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أنشيلوتي: رحيل ميسي فاجأني.. ولن أتحدث عن مبابي
منذ 4 ساعات
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الدوري الإيطالي يبث مباريات عبر “اليوتيوب” في الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
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قيمة باريس سان جيرمان ارتفعت من 70 مليونًا قبل 10 سنوات إلى 3 مليارات يورو
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ يومين
أضف تعليق
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ 4 أيام
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جريدة الوسط
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