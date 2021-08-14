الكويت تحرز فضية و3 برونزيات في البطولة العربية لكرة الطاولة

فاز منتخب الكٍويت بفضية وثلاث برونزيات في رابع ايام منافسات البطولة لعربية لكرة الطاولة المقامة في الأردن حتى 16 أغسطس الجاري بمشاركة منتخبات 16 دولة.

وفاز فريق «السيدات /السن العام» بالميدالية الفضية بتغلبه على جيبوتي 3 – صفر وعلى قطر 3 – 2 وفاز فريق «رجال تحت سن 19» بالميدالية البرونزية بتغلبه على الأردن 3 – صفر فيما فاز فريق البراعم بالبرونزية أيضا بتلغبه على الأردن 3 – 2 في حين فاز فريق الشابات بالمركز «الثالث مكرر» في لقاء مع البحرين.

وضم فريق سيدات الكويت منوة الشمري ومريم بارون وشهد العنزي وشيخة الحمد وفاطمة عبد الحسين وانفال عبدالعزيز وشروق العنزي، ومثل فريق «تحت سن 19» محمد خليل وعبدالله بارون ومحمد دهران وخالد الحجرف ويوسف الخالدي وفهد الشمري، في حين ضم فريق البراعم حسين احمد عبدالكريم وسيد حيدر القلاف.

اما فريق الشابات فضم هداية العنزي وزينب عبدالله وحبيبة الفرحان.

وقال رئيس الوفد الكويتي نادر بهبهاني لوكالة الانباء الكويتية، ان المنتخب استطاع تجاوز فرقا عريقة في اللعبة متخطيا حاجز الاستعدادات المحدودة لضيق الوقت من خلال معسكر داخلي وبسبب تداعيات جائحة كورونا التي اوقفت نشاط جميع الفئات السنية ما عدا السن العام ولنحو عامين التزاما بقرارات السلطات الصحية.

وأشاد بهبهاني بأداء لاعبي المنتخب الكويتي وتأقلمهم السريع مع أجواء البطولة واحراز مراكز متقدمة في العديد من الفرق.

ويشارك متخب الكويت في هذه البطولة بتسعة وثلاثين لاعبا ولاعبة الى جانب منتخبات من 15 دولة عربية هي والأردن وسورية وفلسطين والعراق وقطر وعمان والبحرين ومصر والجزائر وتونس واليمن وليبيا وجيبوتي والصومال جزر القمر لحصد القاب الفئات العمرية التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد العربي للعبة وتشمل الرجال والسيدات وتحت 19 سنة وتحت 17 سنة وتحت 15 سنة وتحت 13 سنة للذكور والاناث وعلى مستوى الفرق والفردي والزوجي.