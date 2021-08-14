السند: طعّمنا 68.4٪؜ من الشريحة المستهدفة

فيما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، تواصل جهود الحملة الوطنية لتطعيم كوفيد-19 والاقتراب من تحقيق أهدافها، أعلن أن عدد من تلقوا التطعيم عبر جرعة واحدة أو جرعتين بلغ 2 مليون و 668 ألفا و 82 شخصاً، وذلك حتى اليوم السبت الموافق 14 اغسطس 2021.

وأوضح الدكتور السند بأن نسبة المطعمين وفقا للأرقام، بلغت 68.4٪؜ من الشريحة المستهدفة في دولة الكويت، وهو ما يقربنا بإذن الله من تحقيق الحملة للهدف المنشود، مثمناً جهود كافة الكوادر الطبية والمساندة والفنية والإدارية والتطوعية ومختلف جهات الدولة التي شاركت بالحملة.

وإذ رأى الدكتور السند بأن الجهود المتواصلة للحملة بدأت ولله الحمد تنعكس على التحسن الملحوظ في مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد، أكد بأن ذلك لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ثم مستوى وعي وتعاون الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام، ومداومة -بجانب تلقي التطعيم- الالتزام بسبل الوقاية، وصولا إلى تحقق المناعة المجتمعية، والعودة للحياة الطبيعية في القريب بإذن الله.