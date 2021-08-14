السعيد: الكويت خرجت من الموجة الثالثة من خلال حملة تطعيمات فعالة ولقاحات معتمدة

أكد عضو اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة د .خالد السعيد أن الكويت خرجت من الموجة الثالثة «المتحور دلتا» في فترة قصيرة نسبيا وبدون انهيار المنظومة الصحية وبدون إغلاق «بالعكس بانفتاح» بوجود حملة تطعيمات فعالة وبلقاحات معتمدة.

وأضاف السعيد في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» أنه في هذا المنعطف من الجائحة ونجاح حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» بالكويت حجما ونوعا وفعالية فقد حان الأوان لمناهضي التطعيم على مبدأ علمي «وليس لأمور أخرى» أن يقروا بأهمية اللقاح وآثاره المفيدة وأن يتلقوا اللقاح حماية لهم ولعوائلهم فنحن لا نريد لهم إلا الخير.

وقال إن هناك ملاحظة يجب الأخذ بها انه عندما تحسب النسبة المطلوبة من المطعمين للوصول للمناعة المجتمعية فيجب حساب أن هناك 400 ألف إصابة نتج عنها مناعة وايضا يقابلها أعداد موازية تم إصابتها ولم تفحص وتسجل ومنهم عدد كبير من الأطفال وهذه تضاف إلى نسبة المطعمين.