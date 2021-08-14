تظاهرات مناهضة للتصريح الصحي

نزل معارضو التصريح الصحي، اليوم السبت، إلى الشوارع في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي مع أكثر من 200 تظاهرة، بعد أيام من تعميم استخدام الوثيقة في غالبية الأماكن العامة.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات ترتقب مشاركة «حوالى 250 ألف متظاهر» على مجمل الأراضي الفرنسية، علماً أنه في الأسبوع الماضي تظاهر أكثر من 237 ألف شخص، أكثر من ضعفي العدد في بداية التحركات منتصف يوليو (يوليو).

وتستقطب الاحتجاجات مشاركين متنوعين، هم عائلات ومتظاهرون غير مسيّسين وعاملون في المجال الصحي ورجال إطفاء.

وقد بدأ اعتبارا من الإثنين في فرنسا العمل بالتصريح الصحّي في معظم الأماكن العامة. ويتعيّن على الفرنسيين أن يُبرزوا هذه الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة… وحتّى إذا ارادوا شرب القهوة على شرفة أيّ مقهى. وتثبت هذه الوثيقة الصحية أن الشخص ملقّح تلقيحاً كاملاً ضد كوفيد أو أنه يحمل نتيجة فحص سلبية أو تعافى من المرض مؤخراً.

وفيما يندد المتظاهرون بعرقلة حريتهم وحتى بدكتاتورية صحية، تثير هذه الاتهامات استياء الحكومة التي تواجه طفرة وبائية مميتة في اثنين من أقاليم ما وراء البحار هما غوادلوب ومارتينيك.