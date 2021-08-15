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15 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
ريال مدريد يفتتح موسمه بدهس ألافيس
منذ 5 دقائق
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استقبال أسطوري لميسي في حديقة الامراء
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
صلاح يقود ليفربول لضرب نوريتش سيتي بثلاثية
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
الكويت تحرز فضية و3 برونزيات في البطولة العربية لكرة الطاولة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ 4 أيام
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ 4 أيام
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إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ 5 أيام
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” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يفتتح موسمه بدهس ألافيس
منذ 5 دقائق
أضف تعليق
استقبال أسطوري لميسي في حديقة الامراء
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
صلاح يقود ليفربول لضرب نوريتش سيتي بثلاثية
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
الكويت تحرز فضية و3 برونزيات في البطولة العربية لكرة الطاولة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ 4 أيام
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ 4 أيام
أضف تعليق
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ 5 أيام
أضف تعليق
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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 15 أغسطس 2021
محرر المحليات
منذ 36 دقيقة
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