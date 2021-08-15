ريال مدريد يفتتح موسمه بدهس ألافيس

استهل ريال مدريد موسمه بفوز عريض خارج أرضه على ديبورتيفو ألافيس (4-1)، اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

رباعية الفريق الملكي جاءت عبر كريم بنزيما "ثنائية" وناتشو فرنانديز وفينسيوس جونيور في الدقائق (48، 56، 62 و92)، فيما أحرز خوسيلو هدف ألافيس الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ليحصد الريال أول 3 نقاط احتل بها الصدارة، فيما تذيل ألافيس الترتيب بدون نقاط.

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أصحاب الأرض كانوا البادئين بتهديد مرمى الفريق الملكي عبر تسديدة بعيدة المدى من مارتين، لكن كورتوا كان لها بالمرصاد.

وانتظر الريال حتى الدقيقة 17 للقيام بأول محاولة على مرمى ألافيس، والتي جاءت من تسديدة لهازارد على حدود منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.

وحاول بيل تجربة حظه بتسديدة بعيدة المدى، لكنها لم تكن بالدقة الكافية وذهبت إلى خارج الملعب، قبل أن يعود بعدها بنحو دقيقة واحدة لإطلاق تصويبة يسارية، مرت بجوار القائم الأيمن.

وشن ألافيس هجمة سريعة كادت تسفر عن هدف أول، لكن محاولة ريوخا بإسقاط الكرة من فوق كورتوا باءت بالفشل بعدما علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم ينتظر الريال لأكثر من 3 دقائق على بداية الشوط الثاني حتى نجح بنزيما في قص شريط أهداف الموسم الملكي، بعدما تهيأت الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء، ليسددها على الطائر داخل الشباك.

وكثف الريال هجماته على مرمى صاحب الأرض، ليتمكن ناتشو من تعزيز التقدم بهدف ثانٍ بعدما قابل عرضية مودريتش بلمسة مباشرة على الطائر إلى داخل الشباك.

وعاد بنزيما للتوقيع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعدما تابع كرة ارتدت من دفاع ألافيس، ليضعها داخل المرمى بسهولة.

وبعد نحو دقيقة واحدة، ارتكب ميليتاو خطأ فادحًا بعدما حاول إعادة الكرة لكورتوا، الذي خرج من مرماه لمحاولة اللحاق بها قبل مهاجم ألافيس، لكنه أسقطه أرضًا، ما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء لألافيس.

وانبرى خوسيلو لتنفيذ ركلة الجزاء، ليضعها بنجاح داخل الشباك، مقلصًا النتيجة لأصحاب الأرض.

وتصدى كورتوا لتسديدة بعيدة المدى أطلقها مامادو لوم بيسراه، لكن الحارس البلجيكي أمسك بها على مرتين.

وبعد مشاركته كبديل، تمكن فينيسيوس جونيور من ترك بصمته في آخر لحظات المباراة بعدما قابل عرضية ألابا، موجهًا ضربة رأسية إلى داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف (4-1).

