“الداخلية”: استعدادات أمنية ومرورية مكثفة تزامنا مع عودة الدوامات إلى طبيعتها

أكدت وزارة الداخلية، أن القطاعات الأمنية المعنية اتخذت كل التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية تزامنا مع عودة الدوامات الرسمية إلى وضعها الطبيعي اليوم الأحد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام تم الاستعداد الامني والمروري تجنبا للازدحامات أو الاختناقات التي قد تحدث أثناء أوقات الذهاب والعودة من الدوام.

وأوضحت الادارة أنه سيكون هناك انتشار للدوريات الأمنية والمرورية الثابتة والمتحركة للقطاعات الميدانية على جميع الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق الانسيابية المرورية تسهيلا على المواطنين والمقيمين للوصول إلى أعمالهم بكل يسر.

وأشارت الى أن غرفة عمليات التحكم المركزية التابعة للادارة العامة للمرور ستتابع عن طريق كاميرات الرصد المروري حركة السير على الطرق ومعرفة أماكن الاختناقات والازدحامات المرورية والتعامل معها.

وأضافت أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرين بين الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ووسائل الاعلام (المقروءة والمسموعة والمرئية) وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين والمقيمين بالحالة المرورية على الطرق.

ودعت الإدارة الجميع الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي والتعاون مع رجال الأمن واتباع تعليماتهم وإرشاداتهم حفاظا على سلامتهم وعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ (112) لطلب أي مساعدات أمنية أو إنسانية.