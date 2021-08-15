فارس العتيبي يطلب من وزير الإعلام كشفا بأسماء غير الكويتيين المتعاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون

وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:

‏‎أولا: بشأن المعينين والمستعان بخدماتهم من غير الكويتيين

كشف بأسماء غير الكويتيين المتعاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون المصروف لهم مكافآت مالية سواء من المعينين على بند العقدين الثاني والثالث وبند المكافآت أو بند الاستعانة بخدمات، مع تحديد الاسم، جهة العمل، اللائحة المالية، المبلغ المصروف، والمؤهل الدراسي والتخصص الوظيفي والإنجازات التي قام بها نظير تلك المكافآت، وذلك من تاريخ توليكم الوزارة حتى تاريخ ورود السؤال، ومدى ندرة تلك التخصصات والمؤهلات في الكفاءات الوطنية، ومدى احتياج واستمرار الوزارة لصرف تلك المكافآت لهم في الوقت الحالي.

ثانيا: بشأن المستشارين المعينين والمستعان بخدماتهم، يرجى تزويدنا بكشف بأسماء جميع المستشارين المعينين او المستعان بهم بوزارة الإعلام وجميع الهيئات التابعة لها من تاريخ توليكم الوزارة حتى تاريخ ورود السؤال مع مبررات الاستعانة بكل منهم – وتوضيح مسمياتهم وخبراتهم والأعمال التي يؤدونها وفقا لخبراتهم، الضوابط والمقاييس لاختيار كل منهم والإدارة الملحق بها في الوزارة لكل منهم.

ثالثا: بشأن تشكيل اللجان وفرق العمل، يرجى تزويدنا بجميع قرارات تشكيل فرق العمل واللجان الصادرة من تاريخ توليكم الوزارة حتى تاريخ ورود السؤال، وتوضيح أسماء الأعضاء المستعان بهم من جهات خارجية، وموافقة او ترشيح الجهة الحكومية التابع لها هؤلاء الأعضاء .

‏‎رابعا: بشأن الرقابة على المطبوعات:

‏‎١- قائمة بجميع المطبوعات الممنوع تداولها منذ تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، وهل هذه القائمة متاحة للغير او منشورة حتى يتسنى للمستوردين الاطلاع على ما هو ممنوع.

‏‎٢- قائمة بجميع المطبوعات التي استوردت طبقا لأحكام القانون 17 لسنة 2020 بشأن تعديل احكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر، وتحديد الممنوع منها حسب القانون رقم 3 لسنة 2006 قبل تعديله، والإجراء المتخذ من الوزارة جراء استيراد هذه المطبوعات السابق منعها، مع تحديد أسماء المستوردين، والتعديلات على هذه المطبوعات إن وجدت، والإجراء المتخذ تجاههم من تطبيق القانون حتى تاريخه.

‏‎٣- ما هو القانون الذي تستند إليه الوزارة بالرقابة المسبقة على الأفلام السينمائية والمسلسلات والكتب والمطبوعات أو أي رقابة مسبقة أخرى تباشرها الوزارة.