“طالبان” تجري مفاوضات مع الحكومة الأفغانية لتسليم كابل سلمياً

أكدت حركة «طالبان»، اليوم (الأحد)، أنها لا تعتزم دخول العاصمة الأفغانية كابل بالقوة، ووجهت مقاتليها بالبقاء على أبوابها.

وقالت الحركة في بيان، نشرته صفحة المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على موقع «تويتر»: «العاصمة كابل مدينة كبيرة ومكتظة بالسكان، والمجاهدون لا يعتزمون دخول المدينة بالقوة أو الحرب»، مضيفة أنها تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية من أجل تسليم كابل سلميا.

وقال المتحدث باسم الحركة: «لا نعتزم الانتقام من أحد، وسنصفح عن جميع من خدموا الحكومة والجيش»، وأضاف: «نطالب المدنيين الأفغان بالبقاء في بلدهم وألا يتركوها بدافع الخوف»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مسلحين من الحركة دخلوا إلى ضواحي كابل اليوم، وأن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تعمل مسرعة على إخلاء المدينة.

وأكد مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني أن القوات الوطنية «تسيطر على المدينة ولا داعي للقلق».