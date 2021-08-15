حريق أشجار “أبو حليفة”.. امتدّ لنصف كيلو

أصاب رواد طريق أبو حليفة الدهشة وهم يرون احتراق أشجار في ساحة ترابية، وأعاد إلى أذهانهم احتراق الغابات في بعض البلدان خاصة مع زيادة سرعة الهواء الذي أدى الى انتشارها لأكثر من نصف كيلو، وتم إخمادها من خلال تعامل 4 مراكز إطفاء مع الحريق.

من جانبها، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق إطفاء المنقف والفحيحيل وميناء عبدالله والإسناد تعاملت مساء اليوم مع حريق أشجار في ساحة بمنطقة ابو حليفة.

وأوضحت الإدارة بأن فرق الإطفاء قامت بتشكيل حاجز لعدم انتشار النيران إلى باقي الأشجار بسبب سرعة الرياح التي كانت شديدة، وقد تمكنت من السيطرة عليه وإخماده من دون وقوع أي إصابات.