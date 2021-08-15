حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 16 أغسطس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 31°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.