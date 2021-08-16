الفارس: “سهل” تطبيق حكومي لتوحيد الخدمات الالكترونية ينطلق في 13 جهة في مرحلته الاولى قريباً

اعلنت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس عن مضي العمل بالجهود التنسيقية مع 13 جهة من جهات الدولة من وزارات و هيئات ومؤسسات حكومية ستقوم بتقديم خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق (سهل)، وذلك في نطاق المرحلة الأولى للتطبيق الذي ينطلق بمتابعة وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و أشارت الفارس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يأتي في هذا التوقيت تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والسعي لتقديم الخدمات الحكومية للأفراد من مواطنين و مقيمين بشكل أكثر سهولة و سرعة و فعالية ليقدم تجربة جديدة لإنجاز المعاملات الحكومية.

وأوضحت أن التطبيق ركز في المرحلة الأولى على جمع و تقديم خدمات 13 جهة حكومية التي يتعامل معها الفرد بشكل مرتبط بحياته اليومية، اذ سيمكن للمواطنين الإستفادة من خدمات عديدة ستقدمها كل من وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة التجارة والصناعة و وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية و بنك الإئتمان الكويتي و الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة و الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة و الهيئة العامة لشؤون القصّر والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

واشارت الفارس إلى المضي حالياً في عملية تجهيز مركز للإتصال و خدمة العملاء الخاص بتطبيق (سهل) ليكون اضافة مهمة لمستخدمي التطبيق الحكومي بالإعتماد على كوادر وطنية كويتية شابة تسعى لخدمة افراد المجتمع في التعامل مع التطبيق وتسهيل وصولهم للخدمات الحكومية بسهولة ويسر وفق معايير جودة مميزة في مفاهيم خدمة العملاء.