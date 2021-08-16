السعودية.. جرعتان من اللقاح شرط الحضور إلى المرافق التعليمية

أعلنت المملكة العربية السعودية الموافقة على ترتيبات الحضور إلى المرافق التعليمية، مشترطة الحصول على جرعتين من اللقاح.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الحصول على جرعتين من اللقاح شرط لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية، فيما يخص التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام للفئات العمرية (12) عاماً فأكثر، مع توجيه وزارة الصحة بتوفير كميات كافية من اللقاحات، وتوفير اللقاح لكل مَن لم يجده.

وأضافت أما يخص التعليم العام للفئة العمرية الأقل من (12) عاماً؛ يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءاً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى (70%) من السكان، أو تاريخ 30 أكتوبر 2021م، أيهما أسبق.