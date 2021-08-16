أعلن المتحدث باسم البنتاغون اليوم (الاثنين)، أنه تم تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابل، بعدما هاجم المدرج حشداً من الأفغان يحاولون يائسين مغادرة بلادهم بعد سيطرة «طالبان» عليها.

وقال جون كيربي إن «القوات العسكرية الأميركية موجودة في المكان وتعمل مع عسكريين آخرين، أتراك ودوليين، لتفريق الناس. نجهل كم من الوقت سيستغرق هذا الأمر»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

في سياق متصل، طلب قائد القوات الأميركية في كابل الجنرال كينيث ماكينزي من «طالبان» عدم إعاقة عمليات الإجلاء في مطار العاصمة الأفغانية التي تخللتها مشاهد ذعر قتل خلالها شخصان.

والتقى ماكينزي قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي مسؤولين في «طالبان» أمس (الأحد) في الدوحة، وفق مسؤول في البنتاغون رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن طبيعة الالتزامات التي حصل عليها المسؤول العسكري من المتمردين.

ونشرت الولايات المتحدة نحو ستة آلاف جندي لتأمين عملية إجلاء عشرات آلاف الأميركيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة ويخشون على حياتهم بعد سيطرة «طالبان».