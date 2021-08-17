السعودية تأمل أن تعمل “طالبان” على حفظ الأمن والاستقرار في أفغانستان

قالت الخارجية السعودية أمس (الاثنين)، إن المملكة مهتمة بمتابعة الأحداث الجارية في أفغانستان بعد دخول عناصر حركة «طالبان» العاصمة الأفغانية، كابل، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحكومة السعودية «تأمل أن تعمل حركة (طالبان) وكل الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد».

وكانت السعودية أكدت الأحد، وصول أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى وطنهم، وذلك بعد إجلائهم، وسط حالة عدم الاستقرار والأوضاع الراهنة التي تشهدها جمهورية أفغانستان.

وتولي السعودية أهمية لأفغانستان، حيث رعت السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، مؤتمر «إعلان السلام في أفغانستان» الذي جمع كبار المسؤولين والعلماء من أفغانستان وباكستان، واستضافته رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، لتعميق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وإرساء دعائم السلام في البلاد.

ويمثّل بيان الخارجية السعودية أول رد فعل من الرياض تجاه الأحداث الجارية في أفغانستان، بعد دخول حركة «طالبان» العاصمة الأفغانية، وفرار الرئيس أشرف غني خارج البلاد، وانتهت نتيجته بالمصالحة التي عقدت بين الجانبين، لتدخل البلاد في مرحلة من الترقب لما ستؤول إليه الأحداث، أملت بإزائها الرياض في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.

من جهة ثانية، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة البحرين على «تويتر» أمس، أن المملكة ستجري مشاورات مع دول الخليج العربية الأخرى بشأن الوضع في أفغانستان، وذلك بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وقال المكتب: «مجلس الوزراء يكلف وزير الخارجية في إطار رئاسة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون للتنسيق والتشاور مع دول المجلس إزاء تطورات الأوضاع في أفغانستان».

وفي أبوظبي، قررت السلطات الإماراتية تعليق رحلات الطيران إلى مطارات أفغانستان «نظراً للأحداث الراهنة». وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان إنها «اتخذت هذا الإجراء لأنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس أولوياتها».

بدورها، دعت وزارة الخارجية الكويتية كل الأطراف الأفغانية لضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقناً للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس، إنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأوضاع والتطورات الراهنة في جمهورية أفغانستان. وشددت الوزارة على أهمية عمل الجميع معاً للحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وحقوق ومكتسبات شعبه الصديق. وحذرت الكويت مواطنيها أول من أمس (الأحد)، من زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، داعية المواطنين الموجودين هناك لأهمية مغادرتها فوراً.