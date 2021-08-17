الموسم الكروي ينطلق بكأس الأمير 10 سبتمبر

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن انطلاق الموسم الجديد 2021-2022 يوم الجمعة 10 سبتمبر المقبل عبر مسابقة كأس سمو الأمير المرحّلة من الموسم الماضي.

وعمم الاتحاد جدول المسابقة على الأندية اليوم متضمناً مباريات دور الـ 16 حيث سيلتقي في اليوم الافتتاحي، الجهراء مع الصليبيخات، الشباب مع برقان ضمن المجموعة الأولى.

وتتواصل منافسات الدور، فيلعب في اليوم التالي، القادسية مع التضامن (المجموعة الأولى)، خيطان مع الفحيحيل (المجموعة الثانية).

وفي 12 سبتمبر يلتقي «الكويت» مع الساحل، قبل يختتم الدور في 13 من الشهر ذاته بمواجهتي اليرموك مع النصر والسالمية مع كاظمة.

معلوم ان حامل اللقب العربي لن يخوض الدور التمهيدي للبطولة وتأهل تلقائياً الى دور الـ 8.

وتقرر اقامة مباريات دور الـ 8 في ايام 16 و 17 و 18 و 19 من الشهر نفسه بواقع مباراة في كل يوم، فيما ستُلعب مباراتا نصف النهائي يوم الاحد 26 سبتمبر.

ولم يشر كتاب الاتحاد الى موعد المباراة النهائية للبطولة غير أن رئيسه الشيخ أحمد اليوسف كان قد صرح في وقت سابق ان النهائي سيكون يوم 30 سبتمبر بالاتفاق مع الديوان الأميري.