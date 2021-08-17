مئات الأفغان يفرون من كابول بطائرة عسكرية أميركية

في سياق محاولات «الهروب الكبير» من كابول، انتشرت صورة لمئات الأفغان وهم يفترشون أرضية طائرة عسكرية أميركية.

الصورة الغريبة نشرها موقع «ديفنس وان» المتخصص في الشأن العسكري، وتناقلتها وسائل إعلام أميركية وبريطانية وضج بها الفضاء الالكتروني.

وأكد الموقع، نقلاً عن مسؤولين عسكريين أميركيين، أن الصورة حقيقية بالفعل، وتجسد فرار نحو 640 أفغانياً من كابول، على متن طائرة شحن عسكرية أميركية من طراز «سي 17».

وأشار إلى أن الطائرة مصممة لتحمل 150 راكباً فقط، بعدما قرر الطيار الإقلاع من كابول وإنقاذهم جميعاً.

وبحسب الموقع، فإن هذا أكبر عدد من الأشخاص يسافرون على متن طائرة من هذا النوع على الإطلاق.

وأكد مسؤول عسكري أميركي أن «نحو 640 مدنيا أفغانيا نزلوا من الطائرة عندما وصلت إلى وجهتها، لا 800 كما أشيع سابقا».

وأضاف ان الرحلة كانت واحدة من رحلات عدة تمكنت من الإقلاع من كابول على متنها مئات الأشخاص، وربما كان حمولة بعضها الآخر أكبر من ذلك.