الولايات المتحدة تتجه لاعتماد “الجرعة الثالثة” لجميع الملقحين

تتجه الولايات المتحدة إلى تطعيم جميع الأشخاص الملقحين، بغض النظر عن العمر، بعد ثمانية أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، لضمان حماية دائمة ضد فيروس كورونا مع انتشار متحور دلتا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن خبراء.

وكان مسؤولو الصحة الفيدراليون يدرسون الحاجة لجرعات إضافية، في ظل مراجعة أعداد الحالات في الولايات المتحدة، وكذلك الوضع في دول أخرى مثل إسرائيل، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن فعالية اللقاحات انخفضت لدى الذين تم تطعيمهم في يناير.

ومن المتوقع الإعلان عن التوصية بالجرعة المعززة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر تحدثا إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

ولن يبدأ إعطاء الجرعات المعززة على نطاق واسع إلا بعد موافقة رسمية من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

والأسبوع الماضي، أوصى مسؤولو الصحة الأميركيون باستخدام جرعات معززة لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مشيرين إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالفيروس والأدلة على أن فعالية اللقاحات تضاءلت بمرور الوقت.

وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة، الدكتور فرانسيس كولينز، يوم الأحد الماضي، إن الولايات المتحدة قد تقرر في الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت ستقدم جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأميركيين هذا الخريف.

وتلقى أكثر من 198 مليون أميركي جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لـ «كورونا» وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مع أكثر من 168 مليوناً تم تطعيمهم بالكامل.