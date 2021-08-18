أميركا تعتزم تمديد إلزامية الكمامات في وسائل النقل حتى 18 يناير

قالت ثلاثة مصادر لوكالة «رويترز» إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم تمديد إلزام الركاب بوضع كمامات على الطائرات والقطارات والحافلات وفي المطارات ومحطات القطارات حتى 18 يناير 2022 للتصدي لمخاطر كورونا المستمرة.

وذكرت المصادر المطلعة أنه تم إبلاغ شركات الطيران الأميركية الكبرى بالتمديد المقرر خلال اتصال مع إدارة أمن النقل والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء.

وتستمر الأوامر الحالية لإدارة أمن النقل بوضع كمامات حتى 13 سبتمبر.

وامتنعت إدارة النقل عن التعليق ولم يعلق مسؤولو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الفور.