إصابة حاكم ولاية تكساس الأمريكية بفيروس كورونا

أصيب حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، الثلاثاء، وهو الذي سبق وأن رفع معظم القيود المتبقية التي فرضت سابقا نتيجة الجائحة، بما فيها ارتداء الكمامات وتحديد أنشطة الأعمال التجارية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب الحاكم المذكور، وصل الأناضول نسخة منه، أوضح أن أبوت أجرى تحليلًا للفيروس، ظهرت نتيجته إيجابية.

وأوضح البيان أن أبوت الذي حصل في العام 2020 على لقاح كورونا، بحالة جيدة ولم يعاني بعد من أعراض المرض.

واشار أن حاكم الولاية يستخدم عقار الأجسام المضادة أحادية النسيلة الذي تنتجه شركة “Regeneron” ضد الوباء، والذي سبق وأن حصل على ترخيص استخدام من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن، غريغ أبوت، رفع معظم القيود المتبقية التي فرضت سابقا نتيجة جائحة كورونا، بما فيها ارتداء الكمامات وتحديد أنشطة الأعمال التجارية.

وشدد الحاكم الجمهوري في خطاب ألقاه في الثالث من الشهر المذكور، ، على أنه يتوقع أن يستمر الناس في ممارسة المسؤولية الشخصية للحفاظ على سلامتهم دون تفويض من الحكومة، وقال: “لقد أتقن سكان تكساس العادات اليومية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وعلى إثر ذلك ألغت الولاية اعتبارا من 10 مارس، فرض ارتداء الكمامات، وسمحت لكل الأنشطة التجارية بالعمل بنسبة 100 بالمئة.

جدير بالذكر أن متوسط الإصابات اليومية بالفيروس سجل في تكساس 15 ألف حالة خلال الأسبوع الماضي، وإجمالًا وبنحو 38 مليون إصابة، وبأكثر من 639 ألف وفاة تحتل الولايات المتحدة صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات

وحتى فجر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 209 ملايين و282 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و392 ألفا، وتعافى ما يزيد على 187 مليونا و595 ألفًا، وفق موقع “ورلدوميتر”.